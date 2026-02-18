Sanchia International inaugura Depósito de Perfeccionamiento Activo

Inicia operaciones en El Salvador con una inversión millonaria, orientada al fortalecimiento de su plataforma industrial mediante infraestructura, tecnología y procesos productivos bajo estándares internacionales.

Foto: SI.

La Libertad. Con más de 27 años de trayectoria en la industria, Sanchia International consolida una nueva etapa de evolución y crecimiento con la inauguración del Depósito de Perfeccionamiento Activo (DPA), una iniciativa que fortalece su plataforma industrial y reafirma su apuesta por El Salvador como un centro estratégico para la manufactura, la innovación y la exportación regional.

La puesta en marcha del DPA representa un hito clave dentro del proceso de desarrollo del grupo empresarial, que a lo largo de casi tres décadas ha evolucionado de una operación local a un referente regional, impulsado por una cultura de innovación, diversificación y mejora continua.

En este contexto, Sanchia International nace como un paso estratégico que permite escalar capacidades productivas y atender de forma más eficiente mercados regionales e internacionales.

Sanchia International inicia operaciones en El Salvador con una inversión millonaria, destinada al desarrollo de su plataforma industrial mediante la incorporación de infraestructura, tecnología y procesos productivos alineados a estándares internacionales.

Esta inversión refleja el proceso de evolución y fortalecimiento sostenido de Sanchia como grupo empresarial, que da un paso estratégico adicional a través de Sanchia International y la apertura de su Depósito de Perfeccionamiento Activo.

Esta inversión constituye el punto de partida de un proyecto de crecimiento continuo, con una visión de ampliación progresiva y nuevas inversiones conforme se consolide y expanda la operación en el país.

Durante el acto inaugural, autoridades del Gobierno de El Salvador, representantes del sector público y privado, así como directivos de la empresa, destacaron la relevancia del proyecto para el fortalecimiento de la industria nacional, la atracción de inversión productiva, la generación de empleo formal y el impulso a las exportaciones.

El régimen de Depósito para Perfeccionamiento Activo (DPA) permite el desarrollo de procesos industriales bajo altos estándares de control, cumplimiento y eficiencia. Para Sanchia International, este régimen no es únicamente un tratamiento aduanero, sino una plataforma que habilita una operación más avanzada, incorporando nuevas tecnologías, mayor trazabilidad, control de inventarios y optimización logística, fortaleciendo así su competitividad frente a otros países de la región.

Desde esta nueva plataforma industrial, Sanchia International atiende mercados de Centroamérica, Centro Norte, Suramérica y el Caribe, con una proyección de expansión que le permitirá alcanzar presencia en hasta 35 países de América, contribuyendo al posicionamiento de El Salvador como un hub industrial y logístico regional, atractivo para la inversión productiva y la manufactura avanzada.