San Salvador Centro inicia despliegue preventivo por el invierno

Este despliegue integral movilizará a más de 500 empleados municipales, incluyendo personal de Desechos Sólidos, la Unidad de Parques, Plazas y Zonas Verdes, Protección Civil Municipal, Promoción para la Salud y el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM).

Foto: AMSS.

San Salvador. El alcalde Mario Durán presentó el Plan Invierno Capital 2026, mismo que se ejecutará en San Salvador, Mejicanos, Cuscatancingo, Ayutuxtepeque y Ciudad Delgado.

Fuentes de la Alcaldía de San Salvador explicaron que la estrategia municipal contempla acciones preventivas para reducir la vulnerabilidad de las zonas críticas ante el pronóstico de lluvias copiosas, priorizando el bienestar de los habitantes de San Salvador Centro.

“Una ciudad resiliente no se construye solo desde la alcaldía, sino con la corresponsabilidad de todos. De nada sirve limpiar tragantes si alguien los vuelve a tapar con basura; de nada sirve canalizar ríos si seguimos contaminando las quebradas”, dijo el alcalde Durán, al hacer un llamado a la población a sumarse a los esfuerzos.

Este despliegue integral movilizará a más de 500 empleados municipales, incluyendo personal de Desechos Sólidos, la Unidad de Parques, Plazas y Zonas Verdes, Protección Civil Municipal, Promoción para la Salud y el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM).

“Este no es un esfuerzo improvisado; este es el sexto año consecutivo que ejecutamos este plan desde que asumimos la administración en 2021. Nuestro objetivo principal es la prevención, porque cuando se trabaja con anticipación, se salvan vidas. Entre mayo y noviembre, se ejecutarán acciones estratégicas que incluyen: canalizado de 211 kilómetros de ríos y quebradas, la limpieza de más de 58,000 tragantes y jornadas intensivas de fumigación”.

Las intervenciones urbanas iniciaron sobre el Paseo General Escalón —desde las Fuentes Beethoven— y se extendieron por la Alameda Roosevelt hasta la 25ª a.n. Asimismo, el plan contempla la poda de árboles, el barrido constante de vías públicas e impermeabilización de taludes, garantizando siempre la capacidad de respuesta inmediata ante cualquier emergencia provocada por las lluvias.

Asimismo, el plan dispone de cuadrillas preparadas para brindar atención oportuna ante inundaciones, caída de árboles y desbordamientos. El Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) que mantiene vigilancia activa 24/7, ha puesto disposición de la ciudadanía el número 7803-2260 para reportar cualquier incidencia.