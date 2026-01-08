Samsung redefine futuro del hogar y entretenimiento en CES 2026

Samsung Electronics presentó en CES 2026 su visión “Your Companion to AI Living”, posicionando a la IA como el eje central de un ecosistema conectado que acompaña a los usuarios en su vida diaria a través del entretenimiento, el hogar y el cuidado personal.

Foto: Samsung.

Las Vegas. Samsung Electronics mostró en El salvador su visión “Your Companion to AI Living” durante The First Look, su evento inaugural en CES 2026. La empresa reveló cómo la inteligencia artificial se convierte en el eje de un ecosistema conectado que acompaña a las personas en su vida diaria, desde el entretenimiento y el hogar hasta el cuidado personal.

“Samsung está construyendo una experiencia más unificada y personal a través de dispositivos, pantallas, electrodomésticos y servicios”, afirmó Diego Álvarez, de Samsung Electronics. “Al integrar la IA en todas nuestras categorías, estamos liderando el camino hacia experiencias cotidianas más significativas impulsadas por IA”.

La IA deja de ser una función para convertirse en una filosofía transversal que conecta dispositivos, servicios y experiencias; un ecosistema global conectado que permite experiencias personalizadas, proactivas y significativas; integración de IA en pantallas, electrodomésticos, dispositivos móviles, wearables y servicios, entre otros avances.