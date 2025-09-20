Samsung Odyssey Cup desafía a videojugadores de LA

Durante la transmisión también se mostrarán otros modelos de la gama, como el revolucionario Odyssey 3D, que muestra imágenes tridimensionales sin necesidad de gafas especiales; el impresionante Odyssey OLED G8, que cuenta con una pantalla 4K de 240 Hz, la primera en la industria; y el ultra ancho Odyssey G9.

Foto: Samsung.

San Salvador. La Odyssey Cup, campeonato oficial de eSports de Samsung, se consolida como una de las mayores competencias para videojugadores en Latinoamérica al realizar la primera gran final regional del evento.

La fase decisiva se disputará en São Paulo entre el 19 y el 20 de septiembre –semifinales y final, respectivamente– y contará con la participación de los siete equipos ganadores de las ediciones de la Odyssey Cup realizadas en Brasil, México, Panamá y el Caribe, Chile, Colombia, Perú y Argentina.

Los dos días de competición se transmitirán en vivo a partir de las 13 horas (hora de Brasil) en el canal de YouTube de Samsung y en el canal de Twitch del Gamers Club.

Los equipos que compiten en la gran final son Sharks – Brasil, 4T Enjoyers – México, Tung Tung Sahur – Guatemala, 9z Globant – Argentina, FUEGO – Colombia, Newstar – Chile y PROYECTO H1 – Perú.

Los premios para los primeros puestos serán en dinero. El público de videojugadores participantes tendrá acceso a descuentos y promociones especiales en compras realizadas a través de Samsung eStore, la aplicación Samsung Shop y Clube Samsung.

Durante las etapas, cientos de equipos compitieron por los puestos, transformando el torneo en una vitrina para nuevos talentos y también en un punto de encuentro de la cultura del videojuego.

Más que simplemente promocionar productos, la marca quiere conectar a los videojugadores y entusiastas de los eSports con una verdadera comunidad Odyssey. “La Samsung Odyssey Cup es una celebración para unir talento, innovación tecnológica y cultura”, destaca Michelle Quijano, Product Manager de Samsung.

Samsung invierte continuamente en innovación en el sector de videojuegos, destacando la línea de monitores Odyssey, referencia mundial en tecnología y líder del mercado durante 6 años consecutivos.

El modelo utilizado en esta fase final de la competición será el nuevo Odyssey G6, un monitor QHD QD-OLED de 27 pulgadas con una frecuencia de actualización de 360 Hz y un tiempo de respuesta GtG de 0,03 ms. El Odyssey G6 llega para consolidar el liderazgo de Samsung en el segmento de videojuegos competitivos, ofreciendo velocidad y capacidad de respuesta de élite.