Salud: 107 salvadoreños que retornaron del Congo dieron positivo a malaria

Desde 2021, El Salvador es reconocido por la Organización Panamericana de la Salud como país libre de malaria; y seguimos trabajando para mantener ese logro, dicen las autoridades.

Foto: MDS.

San Salvador. Las autoridades del Ministerio de Salud, afirmaron que de los 310 salvadoreños que retornaron recientemente de la República Democrática del Congo (África) 107 dieron positivo a malaria.

Tras las pruebas que demostraron el contagio con la enfermedad, se han tomado las medidas pertinentes para evitar la propagación de la mismo en El Salvador.

“Gracias a los tamizajes realizados, identificamos 107 casos positivos. Todos han recibido tratamiento médico oportuno y están fuera de peligro. Es importante destacar que no representan riesgo para la población”. Reiteraron las fuentes de Salud.

Las mismas aclararon que ninguno de los casos detectados al momento es autóctono y señalaron que el protocolo incluye visitas de seguimiento a los pacientes, evaluación a sus familias y aplicación de pruebas adicionales para descartar nuevos contagios.

Según el informe oficial de Salud, se están reforzando las acciones antivectoriales en todo el país, como la fumigación, destrucción de criaderos de zancudos y búsqueda activa de casos. Estas medidas son clave para cortar la cadena de transmisión.

