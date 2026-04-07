¿Sabía que su intestino afecta el sueño, el pensamiento y la sensación?

La evidencia muestra que la microbiota intestinal influye en el ánimo, las defensas, el metabolismo y el sueño. Entender su funcionamiento y aplicar algunas recomendaciones puede marcar la diferencia en la salud.

Foto: Herbalife.

San Salvador. Durante mucho tiempo se pensó que el intestino era solo el órgano encargado de la digestión. Hoy, sin embargo, la ciencia muestra que cumple un papel mucho más amplio en la salud.

El intestino alberga billones de microorganismos que forman la llamada microbiota intestinal. Este ecosistema participa en procesos que van desde la digestión y la absorción de nutrientes hasta la regulación del sistema inmunológico, del metabolismo y la comunicación con el cerebro.

“Por eso, cuidar el equilibrio de la microbiota intestinal es esencial para mantener la salud, ya que los desequilibrios (o disbiosis) pueden estar asociados a diversas enfermedades metabólicas, inflamatorias y neurológicas”, señala la nutricionista y Máster en Nutrición, Ana Cristina Gutiérrez, miembro del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife.

Función cognitiva y salud del cerebro

La microbiota intestinal desempeña un papel importante en la comunicación del eje microbiota–intestino–cerebro.

Evidencias científicas, como las publicadas en la revista Physiological Reviews, indican que los microorganismos presentes en el intestino pueden influir en el desarrollo y el funcionamiento del cerebro, y se han asociado con diferentes condiciones psiquiátricas, neurológicas y neurodegenerativas.

Aun así, especialistas señalan que se trata de un campo en expansión y que aún se necesitan más estudios para comprender mejor los mecanismos involucrados.

Estado de ánimo y salud mental

Una revisión publicada en la revista científica Annals of Gastroenterology señala que la actividad de la microbiota intestinal también puede influir en el cerebro y en los sistemas neuroendocrinos, relacionándose con la respuesta al estrés, la ansiedad y la memoria.

Según los autores, los microorganismos del intestino pueden modular la producción de neurotransmisores y metabolitos capaces de afectar el funcionamiento del sistema nervioso central.

Calidad del sueño y estrés

La microbiota también podría influir en la producción de sustancias involucradas en el ciclo sueño–vigilia y en la respuesta al estrés, según un estudio publicado en la revista PLOS ONE.

De acuerdo con la investigación, se observó una asociación entre una mayor diversidad de la microbiota intestinal y mejores indicadores de calidad del sueño.

Inmunidad

Gran parte de las células del sistema inmunológico se encuentra en el intestino, lo que explica su estrecha relación con las defensas del organismo.

“De esta manera, el órgano ayuda a entrenar al sistema inmunitario para reconocer agentes nocivos y evitar inflamaciones excesivas. Si existe un desequilibrio, puede haber mayor riesgo de inflamación crónica y mayor susceptibilidad a infecciones”, explica Ana Cristina.

Control del peso

Algunas bacterias intestinales participan en la fermentación de algunas fibras alimentarias y producen sustancias llamadas ácidos grasos de cadena corta, que ayudan a regular el metabolismo de la glucosa, el almacenamiento de grasa y la sensibilidad a la insulina.

“No es casualidad que las alteraciones en la microbiota se hayan asociado con condiciones como la obesidad y el síndrome metabólico”, destaca la nutricionista.

Cómo cuidar el intestino

Los hábitos del día a día pueden marcar una diferencia para mantener el intestino saludable y favorecer la diversidad y el equilibrio de la microbiota. Estas son algunas recomendaciones de la especialista:

Consumir diariamente alimentos ricos en fibra, como frutas, verduras, legumbres y granos integrales. “Los suplementos de fibra también pueden ser opciones prácticas para alcanzar la meta propuesta por la OMS de 25 gramos de fibra al día”.

Incluir alimentos fermentados, como yogur, kéfir y kombucha, ya que podrían contribuir a la salud intestinal.

Evitar el consumo excesivo de azúcares y grasas, ya que pueden afectar el equilibrio de la microbiota.

Mantener una buena hidratación para favorecer el funcionamiento adecuado del intestino.

Realizar actividad física de forma regular.

Dormir bien y manejar el estrés.