Roberto Hernández competirá en dos eventos internacionales de tiro

El arquero tenía previsto participar en una Copa del Mundo Indoor, en Francia, a finales de este mes, pero debido a la Covid-19 el Indes decidió que no asistiera.

Foto: Indes.

San Salvador. El arquero salvadoreño Roberto Hernández afrontará sus primeras dos competencias 2021, una de las cuales erá válida para el ranking mundial y se realizará en Medellín, Colombia, del 8 al 14 de marzo.

La segunda competición será la XXV Edición del Campeonato Panamericano Mayor a desarrollarse en Monterrey, México, del 21 al 29 de marzo.

Hernández es consciente que, sin embargo, su participación en ambas competencias dependerá del comportamiento de la COVID-19, en los próximos meses.

La competencia de Colombia será también clasificatoria para los Juegos Panamericanos Juveniles que se desarrollarán en ese mismo país en el mes de septiembre.

“Por ello, la idea es llevar a un grupo de atletas juveniles para que puedan clasificar, ya que consideramos que tienen opciones de lograr medallas”, comentó el arquero salvadoreño, quien además es entrenador en el país.

El grupo de arqueros que tratará de clasificar a los Juegos Panamericanos Juveniles son: Gerardo Rivas, Paul Morataya, Camila Alvarenga y Paola Corado, en arco compuesto. Mientras que en arco recurvo lo harán Marcela Cortez, Joselyn Urías, Justin Rivera y Kevin Mercado. También se tiene planeado que participe Óscar Ticas, en arco recurvo categoría mayor.

Mientras que al Campeonato Panamericano Mayor se tiene previsto que viajen los hermanos Óscar y Jorge Ticas, Marcela Cortez, Joselyn Urías y Justin Rivera, en arco recurvo; mientras que en arco compuesto asistirán Roberto Hernández, Douglas Nolasco, Miguel Veliz, Sofía Paiz, Andrea Orellana, Paola Corado y Camila Alvarenga.

Hernández explicó que el Panamericano Mayor será importante para los atletas de arco recurvo, ya que otorgará plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio y El Salvador espera flechar varios cupos olímpicos.

De momento los arqueros juveniles y mayores mantienen sus jornadas de entrenamiento que conlleva tanto trabajo técnico, táctico y físico en el Polígono de Tiro de Ciudad Merliot, bajo estrictas medidas de bioseguridad por el COVID-19.

Por otra parte, Hernández, medallista de oro panamericano, informó que tenía previsto participar en una Copa del Mundo Indoor, en Francia, a finales de este mes, y que ya estaba avalada por el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), pero por decisión técnica se determinó no asistir. “En Francia ya pusieron toque de queda por el COVID-19 y la organización del evento está tambaleando, así que decidimos que solo por un evento bajo techo en esta temporada era mejor no asistir y me enfocaría de lleno a los entrenos para las competencias al aire libre”, indicó el arquero salvadoreño.