Ricoh LATAM inaugura nueva oficina y Ricoh Innovation Lounge en El Salvador

Con esta inauguración, Ricoh LATAM consolida su presencia en el país y reafirma su visión de largo plazo, orientada a acompañar la evolución de los modelos de trabajo mediante innovación constante y soluciones tecnológicas centradas en las personas, contribuyendo así al fortalecimiento del ecosistema empresarial salvadoreño.

Foto: Ricoh

San Salvador. Ricoh LATAM, proveedor de servicios tecnológicos para los lugares de trabajo, anunció la apertura de su nueva oficina en San Salvador, con lo que consolida su compromiso con el desarrollo empresarial y la transformación digital del país.

Con una extensión de más de 680 metros cuadrados y una inversión aproximada de un millón de dólares, este nuevo espacio redefine el concepto tradicional de oficina y ofrece una experiencia inmersiva que refleja la propuesta de valor de Ricoh: crear lugares de trabajo inteligentes que transforman negocios con servicios tecnológicos.

La nueva sede, ubicada en Millenium Plaza, sobre el Paseo General Escalón, integra el Ricoh Innovation Lounge, un entorno diseñado para demostrar cómo la tecnología puede conectar personas, procesos y espacios de trabajo en modelos presenciales, virtuales o híbridos.

Este centro promueve la co-creación con clientes y aliados estratégicos, permitiendo experimentar soluciones tecnológicas aplicadas a los retos reales de los negocios.

Desde sus inicios, Ricoh ha comprendido que la tecnología genera verdadero impacto cuando está al servicio de las personas. Por ello, esta nueva oficina, al igual que las otras aiete sedes inauguradas recientemente en Latinoamérica, va más allá de ser un lugar físico de trabajo: es un ecosistema inteligente donde convergen conectividad, automatización, servicios gestionados, gestión documental y soluciones digitales.

Esto lleva como objetivo mejorar la experiencia tecnológica de los colaboradores, un factor clave para la adopción de la tecnología y la eficiencia operativa.

Con esta inauguración, Ricoh fortalece su presencia en El Salvador, donde ha operado continuamente por más de 30 años, apoyando a organizaciones de sectores clave como: financiero, manufactura, gobierno, educación, salud, etc.

La compañía refuerza así su cobertura regional y su estrategia de establecer centros de innovación (Ricoh Innovation Lounges) a lo largo de Latinoamérica, consolidando su liderazgo como catalizador de la transformación de los lugares de trabajo.

Estos espacios permiten a los clientes diseñar y probar soluciones tecnológicas a la medida, con innovación tangible y aplicable a las necesidades específicas de cada industria, contribuyendo al fortalecimiento del ecosistema empresarial salvadoreño y a la modernización de sus procesos.