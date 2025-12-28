Reventón de Fin de Año en parque recreativo Costa del Sol

Además de la música, se desarrollaron dinámicas recreativas y entrega de premios para personas de distintas edades, con un cierre visual a cargo de un show de drones que integró tecnología y espectáculo sin alterar el entorno natural, reiteraron las autoridades.

Foto: SDP

San Salvador. El Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) posiciona al parque recreativo Costa del Sol, ubicado en el departamento de La Paz, y lo convierte en el escenario del Reventón de Fin de Año celebrado al final de la tarde de este sábado 27 de diciembre.

De esta forma se ofreció a las familias el disfrute de un espectáculo en un ambiente de seguridad y esparcimiento que incluyó la presentación de un show de drones.

“Es el primer evento en el parque recreativo Costa del Sol, después de la remodelación total que se le dio a este lugar. Traemos a Marito Rivera y su Grupo Bravo como orquesta para amenizar el evento y además vamos a tener dinámicas para todas las familias. Esta actividad, en años anteriores, se ha realizado en el Parque Natural Balboa”, expresó la jefe de Mercadeo del ISTU, Abigail Colindres.

Además de la música, se desarrollaron dinámicas recreativas y entrega de premios para personas de distintas edades, con un cierre visual a cargo de un show de drones que integró tecnología y espectáculo sin alterar el entorno natural, reiteraron las autoridades.

El Gobierno del Presidente Bukele consolida el Parque Recreativo Costa del Sol como una alternativa accesible y cercana al mar, que se suma a la oferta de experiencias turísticas del país, concluyeron representantes del Instituto Salvadoreño de Turismo.