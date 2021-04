Resuelven en 2021 recurso contra José Luis Merino, interpuesto en 2017

El dirigente del partido de izquierda aspiraba a formar parte de la legislatura para el periodo 2018-2021 y, sin embargo, no renunció al cargo, sino que pidió permiso sin goce de sueldo.

San Salvador. La Sala de lo Constitucional resolvió cuatro años tarde, un recurso de inconstitucionalidad que se interpuso, en diciembre de 2017, contra el entonces candidato a Diputado por el Fmln, José Luis Merino.

Para entonces, Merino era parte del gobierno central encabezado por Salvador Sánchez Cerén, desempeñando el cargo de Viceministro para la Inversión y Financiamiento para el Desarrollo.

El dirigente del partido de izquierda aspiraba a formar parte de la legislatura para el periodo 2018-2021 y, sin embargo, no renunció al cargo, sino que pidió permiso sin goce de sueldo. Fue este hecho el que motivó la presentación del recurso de inconstitucionalidad.

José Luis Merino fue inscrito como candidato a diputado propietario del Fmln por San Salvador, y en la demanda que fue admitida el 26 de febrero de 2018 se planteaba una violación al artículo 127 ordinal 1º de la Constitución.

Este artículo establece que “no podrán ser candidatos a Diputados: El Presidente y el Vicepresidente de la República, los Ministros y Viceministros de Estado, el Presidente y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los funcionarios de los organismos electorales, los militares de alta, y en general, los funcionarios que ejerzan jurisdicción».

En su análisis la Sala dejó sentado que “Por otro lado, el solicitar licencia o permiso, con o sin goce de sueldo, con un fin como el apuntado -«superar» un impase que deriva de una prohibición constitucional-, supone un fraude a la Constitución. El fraude a la Constitución implica al menos dos normas jurídicas -aunque puede tratarse de una sola disposición-: una que al parecer se respeta o se cumple con la conducta realizada (llamada norma de cobertura, que en este caso es la licencia o permiso) y otra (llamada norma defraudada, que en el caso en comento sería el art. 127 ord. 1 º Cn.) cuyo contenido normativo es incompatible con el resultado alcanzado mediante dicha conducta”.

Sin embargo, hasta el miércoles 21 de abril de 2021, la Sala emite la resolución destacando: “Sobreséese el presente proceso por la supuesta inconstitucionalidad de la resolución pronunciada por el Tribunal Supremo Electoral a las once horas y quince minutos del doce de diciembre de dos mil diecisiete, mediante la cual se inscribió a José Luis Merino como candidato a diputado propietario del partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional por el departamento de San Salvador, para que pudiera ser votado en las elecciones de diputados para el período 2018-2021, por la supuesta violación del artículo 127 ordinal 1 º de la Constitución, debido a que el ciudadano José Luis Merino no fue electo como diputado, lo cual hace que el objeto de control ya no tenga efecto jurídico alguno y suprime el elemento material del proceso”.