Realizan foro de la Agroindustria Azucarera de El Salvador

El encuentro reafirma el compromiso del sector azucarero salvadoreño con la sostenibilidad y la innovación, promoviendo acciones que transforman.

Foto: Fundazucar.

San Salvador. La Fundación del Azúcar (FUNDAZUCAR) realizó el VI Foro Agroindustria Azucarera de El Salvador denominado “Yum Kaax: Agua, Tierra y Vida. Tradición que cuida, innovación que conserva”.

El foro reunió a líderes de la agroindustria azucarera, expertos nacionales e internacionales, autoridades gubernamentales y representantes de sociedad civil, abrió un espacio de diálogo y reflexión sobre los retos y oportunidades de la agroindustria, incorporando la innovación, el cuidado de los recursos naturales y la resiliencia como ejes estratégicos para el futuro del sector.

Uno de los temas principales de la jornada fue la presentación del “Plan de reconversión a cosecha en verde del sector azucarero”, un estudio técnico científico que hace viable la implementación gradual de la cosecha en verde a nivel nacional, con una visión de reducción de vulnerabilidad, atención a las normativas del país, así como la mitigación de posibles impactos a la población.

De acuerdo con el estudio, elaborado por Instituto de Investigación sobre Cambio Climático (ICC), el 77% del área cosechada con caña de azúcar a nivel nacional tiene las condiciones viables para implementar la cosecha en verde mecanizada, lo que constituye un punto de partida para construir una propuesta gradual con un horizonte de implementación al año 2040.

“Estamos comprometidos con una producción que no solo sea eficiente, sino que también cuide nuestro entorno, garantice la inocuidad y promueva el bienestar de nuestras comunidades”, señaló Tomás Regalado, presidente de Fundazucar.