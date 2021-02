Prueba de TSE en San Salvador no termina de convencer

El Magistrado por Arena ante el TSE, Guillermo Welman pide a empleado que denunció falla de sistema de transmisión y conteo de votos: “si no ayudan, no estorben”.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. El Tribunal Supremo Electoral realizó el domingo una prueba de transmisión y conteo de votos en San Salvador para certificar la eficacia del sistema informático.

Actas manuscritas, denuncias y verificaciones hechas en este proceso probatorio, señalan que el sistema falló y mientras el Ejecutivo denuncia la falla que califica de preocupante, algunos magistrados, uno de ellos suplente, están convencido de la “efectividad” del sistema.

La Presidente del TSE, Dora Martínez, dijo: “no le puedo decir a la población que todo estuvo bien”, pero consideró que las fallas detectadas en la prueba son superables. Sin embargo, para los magistrados Marlon Cornejo y Julio Olivo, la prueba cumplió con las expectativas.

Olivo quiere culpar de las fallas a la empresa encargada del transporte de las computadoras y, sin embargo, dice que la prueba fue un éxito. “Con una sola acta que se haya transmitido significa que el sistema está funcionando”, afirmó.

Miembros de los partidos políticos y de las JRV señalaron lo contrario, para estos sectores, que el 93% del proceso haya fallado, es un “evidente fracaso”.

Incluso, una Directora de la Junta de Vigilancia Electoral confrontó a los magistrados del TSE durante la conferencia de prensa, “Ha habido varias irregularidades, no hay que negar lo que pasó”, les dijo. No está de acuerdo con un conteo tradicional manual, como lo sugirió la Presidente Martínez.

Para esta Directora, lo que ocurrió hoy desdice la alegada transparencia y eficacia del sistema probado: “¿cómo queda la población este día ante este hecho?”, preguntó y no tuvo. Tampoco hubo respuesta sobre el porqué el TSE no ha permitido una auditoría del sistema, como lo han solicitado los técnicos desde hace meses.

Escándalo

Evidentemente molesto porque un empleado del Tribunal Supremo Electoral reveló fallas en el sistema de transmisión de datos y conteo de votos, el Magistrado del Tribunal Supremo Electoral por Arena, Guillermo Wellman, le reclamó airado a este.

El sistema falló en el simulacro de este domingo a juicio de unos; a juicio del tribunal, no. En empleado dijo que esto se debió a fallas técnicas del referido sistema, lo cual no fue del agrado de Welman, quien advirtió (refiriéndose a más de un empleado) que “si no ayudan, no estorben”.

Antes de esa expresión Wellman se molestó porque los técnicos están sugiriendo qué hacer para que se dé una respuesta certera a nivel informático a la exigencia de las próximas elecciones.

“Por favor, señora Presidente, yo no puedo estar en una discusión aquí, donde dos empleados me están diciendo lo que vamos a hacer, el colegiado tomó decisiones y por favor respétennos y si no que… es más, yo no he pedido la destitución de ustedes, pero si no ayudan no estorben, si no ayudan no estorben. Usted ya no es coordinador; además que ya lo hizo público, ya enseñó lo del cuerdo y todo…” se oye expresar a Wellman en un audio filtrado en redes sociales.