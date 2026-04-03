Promedio de 50 siniestros viales diarios durante Semana Santa reporta DGPC

Según la Dirección General de Protección Civil, hasta este Viernes Santo (período de vacaciones) los siniestros han dejado más de 200 personas lesionadas.

Por: Antonio Soriano/Foto: CDS.

San Salvador. Las autoridades reportan este Viernes Santo 352 siniestros viales ocurridos en los siete días analizados, lo que evidencia una alta incidencia en las carreteras del país durante una de las temporadas de mayor movilidad.

Este comportamiento mantiene en alerta a las instituciones de primera respuesta, debido al impacto directo en la seguridad vial y la vida de los salvadoreños.

Como consecuencia de estos siniestros, se contabilizan 238 personas lesionadas, lo que refleja la gravedad de muchos de los percances registrados. Además, las autoridades informaron sobre la detención de 60 conductores por conducción peligrosa, una de las principales causas asociadas a los accidentes.

Otras emergencias

El informe también detalla otras emergencias atendidas durante el período, entre estas 60 rescates acuáticos —12 simples y 48 profundos—, así como dos rescates en zonas montañosas, lo que muestra la amplitud de situaciones atendidas por los equipos de socorro.

Ante estos datos, el experto en seguridad vial Benedicto Perlera advirtió que la situación refleja una preocupante normalización de los accidentes de tránsito. “La vacación se está convirtiendo en destrucción de la vida por muchos conductores irresponsables; los accidentes para muchos son normales o simplemente estadísticas”, señaló.

Perlera también hizo un llamado a respetar la normativa vigente, recordando que artículos como el 98, 102, 116, 121, 145 y 165 del Reglamento General de Tránsito son de cumplimiento obligatorio para toda persona que conduce en la vía pública. Las autoridades reiteran la importancia de la responsabilidad al volante para evitar que las cifras continúen en aumento.