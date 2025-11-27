Programa oportunidades presenta talento juvenil en feria de logros 2025

A la feria asistieron también líderes del sector privado, universidades y organismos de cooperación. De acuerdo con la Fundación, estas alianzas son esenciales para asegurar oportunidades de empleo, becas y mentorías para los jóvenes en formación.

Foto: PO.

San Salvador. El Programa Oportunidades de la Fundación Gloria Kriete (FGK) desarrolló la Feria de Logros Regional “Voices of Change 2025”, un evento que reunió a 200 estudiantes de diferentes sedes del Programa.

Los asistentes presentaron sus proyectos innovadores, testimonios y soluciones orientadas al desarrollo de sus comunidades, destacando así su avance académico, tecnológico y humano.

El evento reunió a mentores, representantes de empresas y organizaciones aliadas. Uno de los momentos centrales del mismo fue el panel “Un local issue, una business solution”, en el que los jóvenes expusieron proyectos de emprendimiento creados para resolver problemáticas de sus comunidades.

También, se tuvieron tres estaciones interactivas diseñadas para mostrar habilidades en comunicación, análisis de datos y liderazgo. En el espacio My Voice Matters, los estudiantes compartieron discursos, poesía y diarios bilingües.

Simultáneamente, en la estación The Numbers Behind the Change, jóvenes presentaron datos, juegos matemáticos y videos que evidenciaron cómo aplican conocimientos numéricos en situaciones reales. Finalmente, The Mirror Room ofreció testimonios sobre liderazgo, elección vocacional y modelos de inspiración.

Datos proporcionados por la Fundación indican que más de 4,600 jóvenes han pasado por el programa. El 92 % de ellos logra insertarse en el mercado laboral. Más de 1,043 estudiantes han conseguido su primer empleo con acompañamiento del Programa que tiene sedes en San Salvador, Santa Ana, Sonsonate y San Miguel.