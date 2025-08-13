Prevén ingreso de Onda Tropical este miércoles al país

El fenómeno está de paso por Honduras, donde los expertos señalan que las lluvias generadas por el mismo, terminarán este mismo miércoles, pero continua su paso hacia El Salvador. El mismo fenómeno está afectando a Guatemala con lluvias y tormentas.

San Salvador. Las autoridades de Medio Ambiente alertaron sobre el ingreso de una Onda Tropical a El Salvador en las próximas horas. Por la mañana se presentaron algunas lluvias o chubascos en la zona costera del territorio.

El fenómeno está de paso por Honduras, donde los expertos señalan que las lluvias generadas por el mismo, terminarán este mismo miércoles, pero continua su paso hacia El Salvador. El mismo fenómeno está afectando a Guatemala con lluvias y tormentas en áreas del centro, suroriente, bocacosta, costa sur, suroccidente, Verapaces, Izabal e incluso en áreas de oriente de dicho país.

Para esta tarde y noche las precipitaciones se concentrarán en la franja volcánica central y occidental salvadoreña, con ráfagas de viento que podrían superar los 45 km/h, indican las fuentes.

Debido a estas lluvias que se esperan, la alcaldía de San Salvador Centro activó el plan de emergencia y mantendrá desplegados a todos los equipos de emergencia municipal en los puntos susceptibles a inundaciones del distrito capital, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo y Ciudad Delgado.

“Para actuar oportunamente ante las incidencias que puedan generar las fuertes tormentas, 1,000 empleados municipales ya realizan trabajos preventivos y de mitigación. Las lluvias y vientos previstos podrían provocar caídas de árboles, inundaciones urbanas, deslizamientos de tierra y crecidas súbitas de ríos y quebradas, por eso hemos iniciado inspecciones en las zonas vulnerables”, informó Willian Hernández, director de Protección Civil Municipal, durante un recorrido por la comunidad Darío González.

La municipalidad está preparada para realizar evacuaciones preventivas y trasladar a familias completas hacia 27 albergues que fueron adecuados con antelación. Asimismo, cuenta con una logística de transporte, alimentación y asistencia médica para las personas refugiadas. Por su parte, el director de Desechos Sólidos, German Muñoz, dijo que las cuadrillas refuerzan la limpieza de los drenajes, para evitar anegaciones.