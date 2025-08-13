Presidente Bukele inaugura dos modernos puentes en San Miguel

Estas obras, que tienen un costo de $37.5 millones, conectan distritos como San Antonio del Mosco, Carolina y San Luis de la Reina, en San Miguel Norte; y Torola, en Morazán Norte, mejorando el acceso a escuelas, hospitales, mercados y destinos turísticos, mejorando las condiciones de un poco más de 600 mil habitantes, ilustró Bukele.

Foto: SDP.

San Miguel. El presidente de la República, Nayib Bukele, se hizo acompañar de dos habitantes de San Antonio y Carolina, en San Miguel, quienes cortaron la cinta simbólica para dar por inaugurados dos modernos puentes en dichos distritos migueleños.

El tipo de infraestructuras construidas son únicas en la región y ponen fin a décadas de aislamiento a comunidades del norte de San Miguel y Morazán, según palabras del gobernante.

Estas obras, que tienen un costo de $37.5 millones, conectan distritos como San Antonio del Mosco, Carolina y San Luis de la Reina, en San Miguel Norte; y Torola, en Morazán Norte, mejorando el acceso a escuelas, hospitales, mercados y destinos turísticos, mejorando las condiciones de un poco más de 600 mil habitantes, ilustró Bukele.

El gobernante señaló que “estas son las primeras obras de desarrollo, de una zona que gobiernos anteriores dejaron olvidada. Es hora de dejar de sobre centralizar el país y también invertir en Oriente”.

Alrededor de los puentes, donde se puede realizar actividades recreativas como el bungee jumping, hay y habrá otro tipo de obras que favorecerán el turismo nacional y, muy probablemente internacional, especialmente con la eventual presencia de ciudadanos hondureños.

Se incluye inversión social para clínicas comunales, restauración de los centros escolares como parte del proyecto Dos Escuelas por Día, casas comunales, canchas deportivas y sitios recreativos en San Antonio del Mosco, Carolina y San Luis de la Reina.

“No vean esto como el fin de un proyecto. Este es el fin de una obra, pero es el inicio del proyecto de sacar a toda esta zona adelante y primero Dios lo vamos a lograr”, pidió el presidente a los habitantes beneficiados directamente.