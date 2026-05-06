Presidente Bukele ayuda a trasladar a compatriota lesionado en Guatemala

Las autoridades del Ministerio de Salud reaccionaron señalando que, en atención a la indicación del presidente Bukele, uno de los helicópteros del SEM realizará el traslado aéreo del compatriota.

Foto: Salud.

San Salvador. El usuario de redes sociales, Marvin Hernández, publicó el martes 5 de mayo un pedido de auxilio al presidente Nayib Bukele, para ayudar al compatriota Guillermo Alexander Aguilar Mancía, que recientemente fue asaltado en Guatemala y herido de bala durante el hecho.

Tras conocer el llamado, el presidente Bukele ordenó, en sus redes sociales, que una unidad aérea del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) realizara el traslado.

Hernández publicó lo siguiente: “Un salvadoreño recidente de Armenia Sonsonate, fue atacado a balazos en un intento de asalto, en Guatemala cuando transitaba en el trailer donde el trabajaba, sus familiares lograron contactar con el hospital donde esta ingresado en El vecino país, se conoció que esta fuera de peligro, la familia pide el Gobierno de el presidente Nayib Bukele para poder apoyarlos con el retorno de Guillermo a El salvador DIOS BENDIGA A TODOS POR COMPARTIR”.

En respuesta, el gobernante escribió la tarde de este miércoles: “En estos momentos va un helicóptero ambulancia por él. Primero Dios todo salga bien.”

Las autoridades del Ministerio de Salud reaccionaron señalando que, en atención a la indicación del presidente Bukele, uno de los helicópteros del SEM realizará el traslado aéreo del compatriota, ingresado en el “Hospital Nacional de la Amistad Japón-Guatemala”.

“Una vez llegue al país, desde la base central del SEM continuará el traslado hacia un hospital nacional para recibir atención oportuna”, dice un mensaje del Ministerio de Salud en sus redes sociales.

El caso ha generado diversas reacciones de admiración por el gesto del gobernante, a nivel centroamericano.