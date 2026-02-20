Presentan Cannon Ball a fans de Starbucks y MrBeast en El Salvador

Refrescante, vibrante y visualmente llamativa, la bebida Cannon Ball llega a las tiendas de Starbucks en El Salvador por tiempo limitado con un sabor frutal único, creada por baristas Starbucks.

Foto: SB.

Costa Rica. Para celebrar el lanzamiento de la segunda temporada de Beast Games, Starbucks Refreshers se “beastifica” con la llegada de la colorida nueva bebida Cannon Ball, creada especialmente para los fans del programa.

Con una mezcla vibrante de sabores frutales, colores intensos y energía visual, la bebida Cannon Ball ya está disponible en tiendas Starbucks en El Salvador del 19 de febrero al 6 de marzo como parte de una alianza única entre Starbucks y el reconocido creador de contenido MrBeast.

Starbucks estará impulsando la competencia a lo largo de la temporada 2, que promete ser más grande, más audaz y más intensa que nunca.

MrBeast ha reunido a 100 de los competidores más fuertes del planeta y a 100 de las mentes más brillantes del mundo. “Strong vs. Smart” se enfrentarán por un impresionante premio de $5,000,000.

A medida que los jugadores se enfrentan en la colisión definitiva entre cerebro y fuerza, se formarán alianzas y se pondrá a prueba la confianza. Cada desafío lleva al límite la fuerza humana, la inteligencia y la estrategia.

Dentro de Beast City, los concursantes tendrán acceso gratuito las 24 horas a un Starbucks, donde podrán disfrutar de sus bebidas y alimentos favoritos de Starbucks en todo momento. A lo largo de la temporada de desafíos, los competidores también podrán esperar premios sorpresa de Starbucks, sumando aún más emoción al juego.

Creada por baristas Starbucks para los fans, la bebida Cannon Ball es una limonada intensa y ligeramente ácida elaborada con los Starbucks Strawberry Açaí y Mango Dragonfruit Refreshers, servida bien fría y coronada con inclusiones de fruta en cascada.