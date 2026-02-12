Presentan acusación contra venezolano que participó en hurto de más de $400 mil

Los imputados venezolanos se encuentran detenidos desde diciembre del 2025 y las autoridades continúan trabajando para hacer efectiva la captura de Anthony William Hernández Guerrero, de nacionalidad mexicana, señala la FGR en sus redes sociales este miércoles.

Foto: FGR.

San Salvador. La Fiscalía General de la República notificó este miércoles al venezolano Greibel Andrés Carrilo Salazar, la acusación por hurtar un total de $414,230.00 dólares, provenientes de varios cajeros automáticos de diversos lugares de El Salvador.

Según las autoridades de la FGR, Carrilo Salazar junto a otros dos venezolanos y un mexicano, utilizaron una llave maestra para abrir la parte frontal de los cajeros y luego manipularon los sistemas a través de un hardware, que les permitió sacar el dinero de 17 cajeros.

Los tres venezolanos fueron capturados en noviembre del 2025, mientras intentaban hurtar el dinero de cajeros automáticos ubicados en Santa Tecla y Zaragoza, en el departamento de La Libertad.

Los imputados venezolanos se encuentran detenidos desde diciembre del 2025 y las autoridades continúan trabajando para hacer efectiva la captura de Anthony William Hernández Guerrero, de nacionalidad mexicana, señala la FGR en sus redes sociales este miércoles.