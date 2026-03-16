¿Por qué la venta directa gana espacio en la nueva era de compra?

Con foco en el relacionamiento y la experiencia personalizada, el modelo responde a las principales demandas del consumidor.

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San Salvador. En un mercado digital competitivo como el actual, el consumidor se ha vuelto aún más exigente. No solo busca seguridad al momento de realizar sus compras, sino también una experiencia que tenga en cuenta sus necesidades individuales.

Así lo muestran estudios globales como el State of the Connected Customer de Salesforce, que indica que la mayoría de los consumidores considera que la experiencia ofrecida por una empresa es tan importante como sus productos y servicios.

En la misma línea, el Marketing Trends of 2025 de Deloitte destaca que los consumidores valoran marcas capaces de demostrar una comprensión real de sus necesidades, yendo más allá de una personalización superficial y construyendo conexiones más humanas.

Esto ayuda a explicar por qué modelos basados en el relacionamiento, como el de la venta directa, continúan ganando espacio.

Para dimensionar este mercado, un informe de la World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA) señala que la venta directa reunió a 104,3 millones de distribuidores independientes en todo el mundo y generó US$ 163,9 mil millones en 2024. En Centro y Sudamérica, las ventas minoristas del sector crecieron un 11,7% en el mismo período, lo que evidencia el dinamismo de la región.

Personalización de la compra

Estructurada a partir del contacto directo entre distribuidor independiente y consumidor, la venta directa combina orientación personalizada y construcción de confianza a lo largo de la jornada de compra.

“En gran parte de los casos, el distribuidor independiente realiza el primer contacto a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp, para comprender el perfil de cada cliente y ofrecer soluciones alineadas con necesidades específicas, además de acompañarlo en su experiencia con los productos”, contextualiza Jordan Rizetto, vicepresidente de Marketing de Herbalife para Centro y Sudamérica.

En el caso de Herbalife, el cliente cuenta con productos respaldados por la ciencia y con el apoyo del Distribuidor Independiente, quien puede acompañar en la adopción de hábitos activos y saludables para alcanzar sus objetivos de bienestar.

Además, los consumidores inscritos en el Programa Cliente Premium, cuando son elegibles, tienen acceso gratuito a la plataforma HerbaFit, que ofrece sugerencias de entrenamientos variados para integrar en la rutina, así como una calculadora de proteínas.