Pollo Campestre lanza promoción 2X1 en septiembre

Foto: PC.

San Salvador. Pollo Campestre anunció el regreso de la promoción más esperada del año: “Campestremanía 2×1”, que estará disponible del 23 al 25 de septiembre, reafirmando una vez más por qué Pollo Campestre es la elección número uno de los salvadoreños.

“Lo que es tuyo vuelve, y esta segunda edición del año de Campestremanía 2×1 es la prueba de que seguimos siendo la marca que mejor entiende a los salvadoreños. Somos más que una cadena de restaurantes; somos parte de la identidad nacional”, expresó Conty Aguirre, Gerente de Mercadeo de Pollo Campestre.

La promoción que ha conquistado el corazón de los salvadoreños regresa por segunda ocasión en este año, ofreciendo 2 Menús Campestre al precio de uno, por $6.40. Cada Menú Campestre incluye dos piezas de pollo, papas, un pan y una bebida de 16oz, manteniendo así la tradición de brindar la mejor relación calidad-precio del mercado.

Bajo el lema “Lo que es tuyo vuelve”, la Campestremanía 2×1 estará disponible los días 23, 24 y 25 de septiembre en todos los restaurantes a nivel nacional, también para llevar, en autoservicio y a través de PedidosYa.

Esta segunda Campestremanía del año refuerza el liderazgo indiscutible de Pollo Campestre a nivel nacional, demostrando que cuando hablamos de pollo en El Salvador, automáticamente pensamos en Campestre, señalan ejecutivos de la empresa.

Como marca 100% salvadoreña, Pollo Campestre continúa fortaleciendo su conexión emocional, generando orgullo y pertenencia a través de propuestas de valor que celebran lo propio, lo auténtico, lo que verdaderamente identifica a los salvadoreños, concluyen los representantes de la empresa.