PMA y FAO expresan apoyo a “Programa Aumento a la Producción”

Foto: FAO.

San Salvador. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) han expresado su apoyo al Programa Aumento a la Producción que impulsa el Ministerio de Agricultura y Ganadería, encabezado por el viceministro Óscar Domínguez.

Tras una gira de campo por las principales zonas productoras, ambas instituciones internacionales confirmaron su apoyo y expresaron optimismo y satisfacción por los avances alcanzados en tan solo un año, indica en sus redes sociales el funcionario.

Según Domínguez, este año se duplicarán los resultados obtenidos el año pasado. “El Salvador produce cada vez más de su propia comida, fortaleciendo nuestra seguridad alimentaria y el desarrollo del sector agropecuario”, destacó Domínguez.

En sus redes sociales, la FAO ha reiterado “su compromiso con el Gobierno de El Salvador para fortalecer capacidades y respaldar el aumento sostenible de la producción y la seguridad alimentaria, a través del apoyo al Programa Aumento a la Producción”, el cual es impulsado por el MAG.

La FAO también ha mostrado el apoyo a El Salvador, mediante el programa Reclima que ejecuta en coordinación con el Ministerio de Agricultura y otras dos instituciones relacionadas con la protección del medio ambiente.

Este último es financiado por Green Climate Fund para aplicar prácticas resilientes al cambio climático aprendidas en las Escuelas de Campo y que ahora replican en sus comunidades alrededor de 14 mil jóvenes.