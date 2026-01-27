PLF Y FOX Corporation transmitirán la liga en México y Centroamérica

Fox ampliará su biblioteca de deportes de combate con la incorporación de 24 eventos de la PFL en 2026 La PFL dará inicio a la temporada 2026 en Dubái el 7 de febrero.

Foto: MMA Orbit.

Nueva York. La Professional Fighters League (PFL), una organización mundial de artes marciales mixtas, ha anunciado este martes 27 de enero un acuerdo histórico de derechos multimedia plurianual para transmitir 24 eventos y programas en directo de la PFL en México y Centroamérica a partir de 2026.

Así, FOX se convertirá en la sede regional exclusiva de los productos de MMA (Mixed Martial Arts) de clase mundial de la PFL, ofreciendo una programación sin precedentes de eventos deportivos en directo y contenidos complementarios a través de Canal FOX (televisión de paga), Fox en Tubi (AVOD/FAST) y Fox One (SVOD).

Un comunicado de PFL, indica que, como parte del acuerdo, los suscriptores de FOX en México y Centroamérica podrán disfrutar de los 16 eventos de PFL Global en directo en 2026, comenzando con PFL: Road to Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el 7 de febrero, seguido de PFL Madrid, España, en marzo.

Después, PFL continuará su programación en Estados Unidos con eventos en Pittsburgh, Pensilvania, y Chicago, Illinois. El resto del calendario de 2026 se anunciará en las próximas semanas, junto con fechas y sedes adicionales.

FOX transmitirá ocho eventos de PFL International en 2026, repartidos a partes iguales entre PFL MENA y PFL África, ofreciendo al público de toda América Latina una ventana al talento internacional emergente de este deporte.

La asociación entre PFL y FOX Corporation supone un paso clave en la expansión internacional de PFL, llevando la competición de élite y su enfoque centrado en los luchadores a una de las regiones más apasionadas por los deportes de combate del mundo.