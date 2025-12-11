Plan Pólvora 2025 activado en distritos de San Salvador Centro

Para garantizar seguridad y orden en los espacios de venta autorizados, el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) unificará esfuerzos con las autoridades policiales; además, habrá monitoreo continuo con el Sistema de Videovigilancia SívarSeguro.

Foto: AMSS.

San Salvador. El alcalde capitalino, Mario Durán, activó este jueves el Plan Pólvora 2025 en los distritos de Mejicanos, Cuscatancingo, Ciudad Delgado, Ayutuxtepeque y San Salvador.

Durán explicó que el plan busca garantizar que las festividades de Navidad y Fin de Año sean seguras para la ciudadanía y comerciantes, mediante el monitoreo 24/7 en los 15 puntos de venta de productos pirotécnicos, autorizados.

Los puntos seguros para la venta de pólvora son el Parque Centenario, Teatro de Cámara Roque Dalton, redondel Baden Powell, triángulo calle Motocross, plaza Masferrer, calle a Huizúcar – frente a Despensa de Don Juan, calle Ramón Belloso del Barrio San Jacinto y 17 avenida Sur del Barrio Santa Anita, en San Salvador.

Bulevar Constitución – frente a Wallmart, en Mejicanos; redondel Santísima Trinidad y sector cementerio Central, de Ayutuxtepeque; Barrio San Esteban, Ciudad Delgado; Centro Integral de Convivencia Mariona y sector Mercado, de Cuscatancingo.

En total, son 305 puestos de comercialización de productos pirotécnicos acreditados y distribuidos estratégicamente en los cinco distritos de la ciudad, en donde los propietarios y empleados de estos puestos fueron previamente capacitados para responder con eficacia y actuar con prontitud ante un incidente.

