Pilates sobre el agua impulsa nueva tendencia wellness en El Salvador

Habit reúne alumnas salvadoreñas y guatemaltecas en el Lago de Coatepeque, Santa Ana.

Por: Antonio Soriano.

Coatepeque. La marca Habit realizó el pasado sábado una sesión de pilates sobre un ferry en el Lago de Coatepeque, una actividad enfocada en promover estilos de vida saludables y nuevas experiencias de bienestar en contacto con la naturaleza.

La jornada tuvo una duración de una hora y reunió a alumnas provenientes de diferentes zonas de El Salvador y también de Guatemala, quienes participaron en una experiencia que combinó ejercicio, relajación y paisajes naturales.

Durante el recorrido sobre el lago, las asistentes desarrollaron ejercicios de pilates mientras disfrutaban de la brisa, el sol y las vistas verdes que rodean uno de los destinos turísticos más visitados del país.

La actividad estuvo dirigida por una especialista en pilates, quien condujo distintas rutinas enfocadas en movilidad, fortalecimiento muscular, equilibrio y control corporal.

Josseline Toledo, CEO de Habit, explicó que la idea es impulsar en El Salvador una tendencia wellness que ya se desarrolla en países europeos como España, Italia y Francia, donde las actividades físicas al aire libre y en espacios naturales forman parte de estilos de vida orientados al bienestar físico y mental.

El pilates es una disciplina enfocada en fortalecer músculos, mejorar la postura, aumentar la flexibilidad y contribuir a la reducción del estrés, por lo que en los últimos años ha ganado popularidad entre personas que buscan alternativas de ejercicio enfocadas en la salud integral.

Con este tipo de actividades, Habit apuesta por introducir nuevas experiencias de bienestar en el país, fusionando actividad física, turismo y conexión con la naturaleza.