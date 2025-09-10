Nueve congresistas más han firmado una carta en la que se solicita la destitución de la jueza Teresa Stokes, quien ni siquiera está admitida en el Colegio de Abogados, según investigaciones periodísticas en el país norteamericano, y quien liberó 14 veces al asesino en casos anteriores.

Foto: Redes Sociales.

Charlotte, EUA. Tras la muerte violenta de una joven mujer ucraniana en un tren de pasajeros, en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos, a manos de Decarlos Brown Jr., las autoridades del gobierno estadounidense han pedido que se aplique la pena capital en el caso.

Esta postura ha sido secundada por el presidente estadounidense, Donald J. Trump, al comentar el crimen ocurrido el pasado 7 de septiembre.

Decarlos Brown Jr.

La joven Iryna Zarutska, una refugiada ucraniana, viajaba en el tren, un asiento adelante del asesino, cuando este la atacó sin razón alguna con una navaja; las personas que iban en el mis tres no hicieron nada por detener al criminal.

Brown Jr. estuvo detenido en el pasado reciente, en 14 ocasiones, pera la jueza del caso, Teresa Stokes, consideró en todos los hechos que lo llevaron a la cárcel, que éste necesitaba ayuda sicológica, por lo que fue liberado igual número de veces.

El congresista republicano, Tim Moore, ha iniciado una campaña, mediante una carta dirigida al Congreso, pidiendo la destitución de la Jueza Magistrada Teresa Stokes, quien liberó a un reincidente 14 veces que luego asesinó a Iryna Zarska en Charlotte.

Carta firmada por diez congresistas, incluido el peticionario, Tim Moor.

“Esta tragedia era evitable. Debe haber rendición de cuentas. Los habitantes de Carolina del Norte merecen algo mejor”, escribió Moore. Nueve congresistas más han firmado la carta en la que se solicita la destitución de Stokes, quien ni siquiera está admitida en el Colegio de Abogados, según investigaciones periodísticas en el país norteamericano.