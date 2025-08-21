Paso de vaguada genera Alerta Verde a nivel nacional

Las comisiones nacionales y municipales de Protección Civil, deberán estar atenta ante las eventuales emergencias derivadas de estas condiciones del tiempo.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. La Dirección General de Protección Civil, emitió Alerta Verde en todo el país, luego que el Ministerio de Medio Ambiente pronosticarainundaciones urbanas, desbordamientos en ríos y deslizamientos debido a vaguada y tormentas de moderadas a fuertes.

El pronóstico se refiere a impactos de las próximas 48 horas según la Dirección General del Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitido este jueves 21 de agosto, mismos que se refieren a laprobabilidad alta de caída de ramas, árboles y vallas publicitarias por vientos asociados a tormentas debido a la influencia de la vaguada.

En el pronóstico también se advierten inundaciones urbanas, desbordamientos en ríos y quebradas en la zona montañosa norte y cadena volcánica del territorio nacional, así como alta probabilidad de deslizamientos en la cordillera montañosa del norte del territorio nacional, mientras que en la cadena volcánica y zonas costeras se prevé probabilidad media de deslizamientos.

A nivel nacional, las lluvias de los días anteriores han ocasionado emergencias considerables que requieren atención inmediata y se debe estar atentos por la saturación hídrica en el terreno que resultan inundaciones urbanas en el corto plazo. Las comisiones nacionales y municipales de Protección Civil, deberán estar atenta ante las eventuales emergencias derivadas de estas condiciones del tiempo.

