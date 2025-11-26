Pasares da la bienvenida a una Navidad de ensueño

La plaza comercial, ubicado en el corazón de San Juan Opico, celebra la temporada invitando a todos a pasar por lo que buscan y quedarse por lo que les encanta, como la alegría, las experiencias y los momentos que enamoran.

Foto: CCP.

La Libertad. La plaza comercial Pasares se ha transformado en un escenario de emociones, luces y encuentros bajo el concepto “Navidad de ensueño” e invita a las familias a disfrutar una temporada llena de alegría, unión y momentos que quedarán en el corazón.

La bienvenida a esta época se llevó a cabo el pasado fin de semana, cuando Pasares inauguró oficialmente la temporada navideña con una tarde diseñada para despertar la ilusión de grandes y pequeños.

Los visitantes disfrutaron de un espectacular show navideño, presenciaron la llegada de Santa Claus y se maravillaron con un despliegue de luces que llenó cada rincón de color y emoción. Además, Santa estuvo disponible para una increíble sesión de fotos, un evento en el que las familias capturaron ese instante único que marcó el comienzo de la época más esperada del año.

Así, Pasares dio el banderillazo de salida para todas las actividades que marcaran la época. La atmósfera festiva continuará el viernes 28 de noviembre con los “Black Descuentos”, una jornada que reunirá a las mejores marcas y tiendas con promociones y descuentos irresistibles.

La amplia oferta comercial de Pasares —que incluye tecnología, belleza, calzado, artículos para el hogar y una vibrante zona gastronómica— se convierte en el destino ideal para quienes desean adelantar sus compras navideñas o encontrar el regalo perfecto sin tener que ir lejos. Con un ambiente animado y seguro, la plaza ofrecerá una experiencia completa: compras, comida, diversión y descanso, todo en un solo lugar.

Durante toda esta temporada la plaza comercial tendrá sorpresas especiales para sus visitantes y para cerrar con broche de oro, el lunes 22 de diciembre, Pasares celebrará la víspera de la Navidad con un evento inolvidable: el concierto de Los Hermanos Flores, ícono de la música salvadoreña.

Esa será una noche para bailar, cantar y compartir el espíritu de estas fechas al ritmo de una agrupación que forma parte de la identidad cultural del país. Con este espectáculo, Pasares invita a todos a recibir la Navidad en comunidad, rodeados de buena música, energía positiva y el encanto propio de estas fechas.

Ubicado en el corazón de San Juan Opico, Pasares se ha consolidado como el punto de encuentro preferido para quienes buscan variedad, comodidad y experiencias auténticas. Su propuesta reúne lo mejor de las compras, la gastronomía y el entretenimiento, en un entorno pensado tanto para los residentes de la zona como para quienes van de paso y descubren un lugar donde siempre hay algo nuevo por disfrutar.