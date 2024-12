Paolo Lüers será buscado con difusión roja por fraude electoral

El caso, en el que están involucrados cinco imputados, es el denominado “tregua entre pandillas”, misma que se dio entre 2011 y 2012, cuando era gobernante Mauricio Funes, en representación del Fmln.

Foto: FGR/Redes sociales.

San Salvador. El alemán nacionalizado salvadoreño, Paolo Lüers, quien durante la guerra combatió al lado de la guerrilla izquierdista del Fmln, será buscado mediante difusión roja, en virtud de una orden internacional de captura que se ha girado en su contra.

La misma condición enfrentan el exministro de gobernación, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, delitos por los cuales deben ir a juicio, según una resolución emitida este martes 3 de diciembre por el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.

Al igual que estos tres reos ausentes, el juzgado resolvió que vayan a juicio el exministro de Gobernación, Benito Lara y el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshodnt. Lara continuará con las medidas alternas a la prisión, mientras que Muyshondt seguirá en tención provisional.

Exministro Benito Lara y exalcalde Ernesto Muyshondt.

El caso, en el que están involucrados cinco imputados, es el denominado “tregua entre pandillas”, misma que se dio entre 2011 y 2012, cuando era gobernante Mauricio Funes, en representación del Fmln.

Mediante esta tregua se los imputados negociaron beneficios a favor de grupos terroristas, a cambio que sus miembros dieran sus votos para la elección presidencial de 2014. Así ganó la presidencia Salvador Sánchez Cerén. También se habrían negocado votos para las elecciones de 2015, según la FGR.

Lüers, quien se encuentra en Alemania, según un post en sus redes sociales, escribió: “Tomando una cerveza en mi pais de origen me entero que el juez Harold Ivan Córdova Solis me mandó a juicio, a pesar de de ley, admitiendo pruebas no admisibles. Era de esperar de un juez sumiso. Decretó mi captura. Algún día él será el acusado” (post original sin editar).

El alemán-salvadoreño salió del país en 2022, cuando hubo cambio de juez en el tribunal que ahora ha decretado su detención, a nivel internacional.