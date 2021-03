Paola Calderón: mi sueño es jugar en otro país y clasificar a un mundial

A esas personas que critican a las mujeres por decidirse a practicar cosas que hasta hace pocos años estaba vedado para ellas hacerlas, Leslie Paola les deja un mensaje: “Jugar al fútbol no nos hace menos femeninas, sino que es un reto para demostrar que las mujeres somos capaces de hacer las cosas igual o mejor que los hombres; que nos motiva y que nos hace más felices.

Fotos: Periódico Equilibrium/Cortesía.

San Salvador. Lejos quedaron aquellas épocas en que muchos deportes y profesiones eran exclusividad para los hombres. Ahora no hay nada en la vida en que las mujeres no hayan incursionado, mostrando que las actividades por más duras que parezcan no son cuestión de género, sino de capacidad.

En el Día Internacional de la Mujer que se celebra este 8 de marzo, Leslie Paola Calderón Valle, de 18 años, tiene un mensaje para las niñas que aman practicar el fútbol.

Ella descubrió su gran pasión por ese deporte cuando tenía seis años. Era 2008 cuando empezó a coquetear con un balón de fútbol en algún predio de la cancha del cantón Tobías, de Santa Rita, Chalatenango, donde su hermano y su papá jugaron en tantas ocasiones.

De hecho, confiesa: “desde pequeña me gustó porque mi familia es futbolera, mi papá, mi hermano, mi primo” y entre ellos estaba su crack, su padre, quien le enseñó a patear de “chilena”.

Un año después de empezar a patear la pelota fue inscrita en la escuelita de fútbol del cantón Tobías. Allí, ella y, a lo sumo, otras dos niñas, empezaron su aventura de incursionar en esta disciplina. Ya no paró hasta convertirse en seleccionada nacional, no sin antes ser parte de la selección que hizo el municipio de Santa Rita.

Era la única niña de esa selección llamada “Legend”, misma que fue producto de la Escuela Municipal Santa Rita, lo que le valió para luego volar hacia el fútbol federado que le permitió inscribirse en el equipo femenino de Club Deportivo FAS, de Santa Ana, donde fue subcampeona y Campeona goleadora. Además, fue Campeona goleadora en los Juegos Codicader de 2018.

Cuando Leslie Paola llegó al nivel nueve de entrenos, en sus inicios, fue a una visoría en el estadio Gregorio Martínez; ella y otra niña fueron escogidas para formar parte de la Selección Sub 15 de El Salvador y ahí empezó su proceso profesional, porque pudo entrar en la liga nacional del país, como delantera en punta.

Con Legend fue cinco veces campeona y cuatro veces campeona goleadora. Su racha no la cortó ni siquiera la pandemia de Covid-19, en 2020.

“Soy delantera en punta y la sub 15 me abrió las puertas para llegar a la Selección Mayor del fútbol femenino y ahora voy a participar en la (Selección) Sub 20”.

Esta joven amante del fútbol dice que se siente profesional de ese deporte desde que empezó en la Selección Mayor Femenina, “porque allí se juega en otro nivel y ahí se da cuenta uno que tiene talento en el fútbol femenino, que somos capaces de jugarlo muy bien”.

Tiene unos 20 juegos internacionales en Centroamérica y Estados Unidos, pero su sueño es jugar en otro país en equipos de mayor exigencia futbolística y, también, clasificar a algún mundial en la selección femenina.

No obstante, su éxito, hay algo que Leslie Paola resiente: lo que falta en El Salvador es que se valore el fútbol femenino porque acá no se vive de eso, no es bien pagado. Y aunque el apoyo de la afición ha ido creciendo para esta disciplina femenina, no es suficiente.

Reto a vencer

Como suele suceder, en una sociedad donde hasta muchas mujeres alimentan el machismo, el desarrollo femenino tiene muchos retos que vencer.

“Cuando inicié en el fútbol me hicieron sentir mal porque me asociaban con el machismo, hasta pensaron que me gustaban las niñas, hubo compañeras que me criticaban y cuando eso ocurría me ponía triste; para entonces sentía el apoyo decidido de mi mamá y de toda la familia para que siguiera adelante y que no me importaran los comentarios”.

EDH le otorgó el premio a la mejor jugadora 2020.

A esas personas que critican a las mujeres por decidirse a practicar cosas que hasta hace pocos años estaba vedado para ellas hacerlas, Leslie Paola les deja un mensaje: “Jugar al fútbol no nos hace menos femeninas, sino que es un reto para demostrar que las mujeres somos capaces de hacer las cosas igual o mejor que los hombres; que nos motiva y que nos hace más felices. A las niñas que les gusta el fútbol les animo a seguir, que no paren de luchar y que se esfuercen, que entrenen con disciplina y que logren su sueño.

Esta joven futbolista estudió sus dos años de Bachillerato en FESA y no se ha graduado su promoción, en virtud de la pandemia. En la UES estudiará Educación Física, porque se proyecta como una entrenadora de fútbol clase A para ayudar a hacer crecer el fútbol femenino en El Salvador.

En virtud del fútbol y sus entrenos, Leslie Paola ha tenido que permanecer más días en San Salvador y no en su natal Chalatenango y espera que todo ello tenga a corto plazo una recompensa: que el país y su gente apoyen el fútbol femenino, como se lo merece.