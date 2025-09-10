Pandilleros condenados a más de 100 años por diversos delitos

Entre los casos de homicidio se determinó que algunos fueron asesinados porque sospechaban que pertenecían a la pandilla contraria.

Foto: FGR.

Usulután. Un grupo de terroristas, miembros de la MS, fueron condenados a penas que sobrepasan los 100 años de cárcel, por delitos cometidos en diversos puntos de Jiquilisco, Usulután Oeste, oriente del país.

Kevin Alexis Pérez Martínez, fue sentenciado a una pena de 101 años de cárcel; Dilver Antonio Hernández, 194 años; Inmer Adiel García Benítez, 222 años; José Darío Ruiz Peraza, 267 años; y Moris Antonio Portillo Palacios, 277 años.

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que los peligrosos pandilleros de la MS13, formaban parte del denominado Programa Shulton, que operaba en la referida zona usuluteca, sembrando terror y zozobra entre la población.

Son condenas ejemplares por los delitos que cometieron, refieren fuentes de la citada institución que persigue el delito.

Entre las víctimas de estos terroristas figuran comerciantes y transportistas, quienes pagaban mensualmente la extorsión impuesta por la pandilla a cambio de no ser asesinados o que sus negocios fueran clausurados, aseguraron las fuentes fiscales. Entre los casos de homicidio se determinó que algunos fueron asesinados porque sospechaban que pertenecían a la pandilla contraria.