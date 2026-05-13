Pandillero y un cómplice asesinaron a una mujer el 9 de mayo

Según el parte policial, el día del crimen, ambos detenidos, junto a la víctima bajaron al río San Antonio a beber alcohol; tras embriagarse llevaron a la mujer a un predio baldío donde intentaron abusar sexualmente de ella.

Foto: PNC.

San Salvador. Tras una investigación policial sobre el caso del cadáver de una mujer reportado el pasado 11 de mayo en Nejapa, San Salvador Oeste, la Policía ha detenido a dos sospechosos, uno de los cuales es un pandillero activo de la MS13,

El cuerpo fue encontrado en estado de descomposición por residentes de la zona, quienes alertaron a las entidades pertinentes; el cuerpo fue recuperado por Comandos de Salvamento.

Cuatro días después del crimen, las autoridades identificaron a los presuntos responsables, identificados como Marvin de Jesús Guzmán Osorio, de 53 años, alias Shui, homeboy de la MS13, clica Nejapa Locos Salvatruchos, programa Libertad; y Miguel Ángel Anaya Gómez, de 19 años.

Según el parte policial, el día del crimen, ambos detenidos, junto a la víctima bajaron al río San Antonio a beber alcohol; tras embriagarse llevaron a la mujer a un predio baldío donde intentaron abusar sexualmente de ella.

La víctima se defendió en la medida de lo posible, pero los agresores la golpearon en la cabeza con un objeto contundente, causándole la muerte instantáneamente.

Ante el deceso, los dos detenidos cubrieron el cuerpo con una bolsa y con dos llantas de vehículo y huyeron de la zona del crimen, relata el parte policial.