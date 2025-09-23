Otro cargamento de droga descubre El Salvador en alta mar

La División Antinarcóticos y la STORM, grupos especializados de la PNC, capturó en el operativo a tres personas a 5 millas náuticas al sur de la playa Los Cóbanos, Sonsonate; se conducían en una lancha donde transportaban nueve bultos que contenían múltiples paquetes de cocaína, con un peso total de 360 kilos.

Foto: MJSP.

Sonsonate. Autoridades policiales ubicaron una lancha en la que dos salvadoreños y un guatemalteco transportaban 360 kilos de cocaína, anunció el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

“Hemos dado otro golpe al narcotráfico. Se equivocan si creen que pueden mover este veneno frente a nuestras costas, cualquier operación de este tipo será desmantelada”, destacó el funcionario.

La División Antinarcóticos y la STORM, grupos especializados de la PNC, capturaron en el operativo a tres personas a 5 millas náuticas al sur de la playa Los Cóbanos, Sonsonate; se conducían en una lancha donde transportaban nueve bultos que contenían múltiples paquetes de cocaína, con un peso total de 360 kilos, provenientes de Nicaragua y valorados aproximadamente en $9 millones de dólares, aseguró Villatoro.

Los detenidos son los salvadoreños Neftalí Arnoldo Serrano Campos y Nelson Alexander López Reyes, y el guatemalteco Juan Raúl Velásquez Piñón. Villatoro aseguró que como Gabinete de Seguridad del presidente Nayib Bukele, no tolerarán que estas organizaciones criminales continúen con este negocio de las drogas que solo ha traído luto y decadencia a las sociedades.