Otras 70 escuelas entrega el gobierno tras reconstruirlas

Foto: SDP.

San Salvador. El presidente Nayib Bukele entregó el domingo otras 70 escuelas renovadas, en el marco del programa “Dos escuelas por día” que impulsa el gobierno de la República con el apoyo de la Dirección de Obras Municipales.

El gobernante destacó la participación de los reos en fase de confianza para impulsar estos cambios en el área educativa, permitiendo que, incluso, haya aumento en la matrícula hasta en un 70 %, como ocurrió en la escuela del cantón El Guaje.

La inauguración simultánea se llevó a cabo desde el Centro Escolar del cantón San Ramón, en San Antonio del Monte, Sonsonate Centro, donde el gobernante, acompañado del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, hizo el corte simbólico de la cinta.

Esta escuela fue reconstruida con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e incluye entre otras novedades, un clínica escolar.

Pero la remodelación no solo es el incentivo para el incremento de la matrícula, también juegan un papel importante la seguridad que vive el país, dando certeza que los alumnos no serán atacados, así como la entrega de un moderno paquete escolar.

Ahora los estudiantes tienen su paquete escolar a tiempo, lo cual es un aspecto superado incluso en esta misma administración gubernamental la cual en los primeros años de gobierno no entregó a tiempo los insumos escolares.

Para ello hubo acuerdo con los productores nacionales comprando lo que eran capaces de producir a tiempo y contratando proveedores internacionales para que este lunes 02 de febrero cuando iniciaron las clases, la población escolar tuviera a tiempo todo en sus paquetes.