Nueva prórroga del Régimen de Excepción vigente desde el 5 de febrero

La reducción de homicidios ha sido sostenida desde que se aprobó el Régimen de Excepción y, gracias a ello, 2024 cerró con un promedio de 1.9 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. Este miércoles 5 de febrero entrará en vigencia la nueva prórroga del Régimen de Excepción, aprobada en la última sesión plenaria de la Asamblea Legislativa.

El período de 30 días finalizará el 6 de marzo (mes en el que se cumplen tres años de aplicar esta condición), para seguir combatiendo a los remanentes de pandillas que son denunciados por la población o investigados por la inteligencia policial.

“Las excusas para no apoyar (la continuidad del régimen) siempre van a estar de parte de la oposición, pero los resultados son innegables: ya no hay pandillas, ya no hay postes, ya no hay extorsiones en nuestro país”, según el diputado Caleb Navarro.

A esta fecha, desde el inicio de la administración de Nayib Bukele, en el país se han contabilizado más de 800 días sin homicidios, más de 710 de los cuales corresponden al período en que ha estado vigente el Régimen de Excepción.

Más de 84,000 pandilleros permanecen detenidos, se han decomisado más de 10,000 vehículos y han incautado más de 4,500 armas de fuego, relacionadas con los miembros de los grupos terroristas. La reducción de homicidios ha sido sostenida desde que se aprobó el Régimen de Excepción y, gracias a ello, 2024 cerró con un promedio de 1.9 homicidios por cada 100 mil habitantes.