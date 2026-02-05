Nombran a nueva viceministra para la diáspora salvadoreña

Godínez sustituye en el cargo a Cindy Portal, quien ha pasado a ser embajadora de El Salvador en Canadá, después de más de cinco años al frente de la diáspora.

Foto: Cancillería.

Washington. La Cancillería salvadoreña juramentó a Patricia Godínez como nueva viceministra de Diáspora y Movilidad humana, informaron el miércoles las autoridades en redes sociales.

Las fuentes dijeron que Godínez sustituye en el cargo a Cindy Portal, quien ha pasado a ser embajadora de El Salvador en Canadá, después de más de cinco años al frente de la diáspora.

En sus redes sociales, la Cancillería señaló que el trabajo de esta institución está enfocado en estrechar los lazos con la diáspora, y que cada salvadoreño en el exterior sea un actor clave en el desarrollo de El Salvador.