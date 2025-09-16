Noche cultural en Centro Histórico capitalino por independencia

Fuentes oficiales consideraron que con la masiva asistencia los salvadoreños reconocen los grandes cambios que ha tenido el país, desde que el presidente Nayb Bukele asumió el liderazgo del país, principalmente en el tema de seguridad, ya que ahora pueden disfrutar de este tipo de eventos en paz y tranquilidad.

Foto: SDP.

San Salvador. Con el aporte del Ministerio de Cultura, El Gobierno del Presidente Nayib Bukele celebró con música, talento y tradición el 204º Aniversario de la Independencia Patria, el Centro Histórico de San Salvador.

Centenares de familias acudieron para vivir la alegría y el civismo que representó la noche cultural, en la Plaza General Gerardo Barrios, donde se presentó el Ballet Folklórico Nacional, que hizo un homenaje a la compositora, investigadora y escritora salvadoreña, María de Baratta, con quienes deleitaron a los asistentes con la pieza Mujer de las Américas.

Además de presenciar también a la Banda El Salvador, el público disfrutó de un espectáculo de drones y de fuegos artificiales, para cerrar con broche de oro con la presentación de la Orquesta Internacional de Los Hermanos Flores.

Fuentes oficiales consideraron que con la masiva asistencia los salvadoreños reconocen los grandes cambios que ha tenido el país, desde que el presidente Nayb Bukele asumió el liderazgo del país, principalmente en el tema de seguridad, ya que ahora pueden disfrutar de este tipo de eventos en paz y tranquilidad.

“Ahora sí vivimos una verdadera libertad, podemos ir y venir donde queramos, ahora sí me siento orgulloso de ser salvadoreño. Antes no sabíamos qué era vivir en libertad, no podíamos visitar a nuestras familias. Ahora eso ha cambiado gracias a nuestro Presidente Bukele”, expresó el ciudadano Julio Cortez.

El Gobierno ha trabajado porque los salvadoreños gocen de una verdadera independencia y que el país sea un ejemplo de superación para el mundo. El Salvador se mantiene avanzando hacia un futuro próspero, indicaron las fuentes.