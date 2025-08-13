Nestlé presenta historias con sabor a éxito de Jóvenes que crean futuro

Cada 12 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Juventud.

Foto: Nestlé.

San Salvador. Nestlé El Salvador celebró el 10º Aniversario de su programa Iniciativa por los Jóvenes, que ha impactado a más de 253 mil jóvenes en toda Centroamérica, de los cuales más de 18 mil son salvadoreños.

Este programa es un pilar en el compromiso de Nestlé para fomentar el crecimiento profesional y personal de las nuevas generaciones. A través de diversas iniciativas, se desarrollan habilidades y competencias esenciales que preparan a los jóvenes para enfrentar con éxito los desafíos del futuro laboral.

En el marco de esta celebración y en conmemoración del Día Internacional de la Juventud, Nestlé destaca las historias inspiradoras de dos jóvenes salvadoreñas que han encontrado en este programa una plataforma de impulso y desarrollo profesional, llevándolas a ocupar posiciones relevantes dentro de la compañía.

Adriana Meléndez, coordinadora de resurtido de Nestlé El Salvador, sostiene que “para obtener un trabajo, la actitud es el 80% de lo que uno necesita tener, todo lo demás se aprende.”

“Adri” es ingeniera industrial graduada de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Su trayectoria en Nestlé refleja la filosofía de Creación de Valor Compartido. Desde pequeña, Adriana mostró un interés por los números y la abstracción, desafiando estereotipos en un campo tradicionalmente masculino. A pesar de los desafíos, ha encontrado satisfacción en su carrera.

Inició su camino en Nestlé como pasante del programa Iniciativa por los Jóvenes, después de participar en una feria de empleo. Con determinación y entusiasmo, superó el miedo y la falta de experiencia, guiada por su lema: “El que no arriesga no gana.” En Nestlé, descubrió una cultura que valora la actitud y el potencial de los jóvenes por encima de la experiencia previa. Su aprendizaje más significativo ha sido “dar el paso” y adaptarse a los constantes cambios del entorno laboral.

Adriana aspira a liderar y gestionar equipos, ser un apoyo para las nuevas generaciones y contribuir a la innovación en Nestlé. Su historia es un testimonio del impacto positivo de la Iniciativa por los Jóvenes en el crecimiento y desarrollo de los jóvenes en El Salvador.

Ingrid Fabiola Martínez Carranza es Trade Marketing Specialist y gerente de marca de la categoría de cereales para el desayuno de Nestlé El Salvador. “Nada es imposible en la vida, todo es posible con determinación, seguridad y con capacidad”, dice.

Graduada en Comunicaciones y Estrategia Integradas al Marketing, su carrera despegó gracias al programa Iniciativa por los Jóvenes de Nestlé, que le brindó la oportunidad de formarse en una multinacional.

Ingrid se describe como una apasionada y creativa, amante del teatro, lugar que visitaba desde pequeña con su madre y donde descubrió su misión en la vida: impactar a las personas.

A pesar de comenzar con trabajos temporales, su perseverancia la llevó a ser seleccionada para el programa de Nestlé. En 2020, durante una charla sobre la Iniciativa por los Jóvenes, fue seleccionada entre siete para ser capacitada por la compañía.

Aceptó una pasantía en recursos humanos, que se convirtió en su mejor escuela para aprender a gestionar e influenciar personas. Hoy, Ingrid destaca la confianza, el trabajo en equipo, la autogestión y el liderazgo como aprendizajes clave obtenidos en Nestlé.