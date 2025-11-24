“Navidad en un instante”: una invitación a descubrir la magia en cada pausa

Con esta campaña, PRONTO acompaña a las personas en los momentos que forman parte de su día, sumando detalles y experiencias que hacen más especial cada visita y aportan un toque festivo que transforma lo cotidiano, resaltando la magia que puede surgir en los pequeños momentos.

Foto: Pronto.

San Salvador. PRONTO presentó su campaña de temporada “Navidad en un instante”, una propuesta que invita a celebrar la magia de la época que surge en los pequeños momentos del día.

La iniciativa parte de una idea llena de significado: no hace falta esperar grandes ocasiones para vivir el espíritu navideño; cada pausa puede convertirse en una invitación a celebrar la Navidad en el día a día.

En un momento del año lleno de preparativos y compromisos, PRONTO suma experiencias que celebran la calidez de la Navidad, con sabores especiales disponibles por tiempo limitado y una agenda de sorpresas alusivas a la fecha.

Durante esta temporada, estarán disponibles tres bebidas especiales pensadas para acompañar los momentos más cálidos y festivos: Latte de Chocolate Blanco y Frambuesa, Latte de Avellana y Cappuccino de Crema Irlandesa.

“En PRONTO creemos que la magia de la Navidad puede vivirse en los pequeños momentos. Acompañamos el día a día de las personas porque una pausa o un momento breve pueden convertirse en un instante especial y lleno de significado, especialmente durante esta temporada que invita a celebrar los pequeños momentos”, afirmó Carlos Menéndez, gerente de Mercadeo de PRONTO.

