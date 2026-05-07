Nacer con Cariño y LOTRA acompañan a mamá, su bebé y su familia

Durante el mes de abril la Lotería Nacional de Beneficencia ha favorecido a 85,851 personas con una inversión de $85,082.03, gracias a la venta de los productos de Lotería.

Foto: LNB.

San Salvador. El Sorteo LOTRA No 449 del pasado miércoles fue dedicado a la Ley Nacer con Cariño, una iniciativa impulsada por la Primera Dama Gabriela de Bukele y que en los últimos cuatro años ha fortalecido la atención materno perinatal en El Salvador.

Esta ley ha promovido una gran evolución en la forma de dar a luz en el país, colocando en el centro a la mamá, su bebé y su familia, con una atención más humana, cercana y respetuosa.

Como parte de estos avances, se ha logrado una reducción histórica en la mortalidad materna. En 2025, El Salvador alcanzó una tasa de 21.8 por cada 100,000 nacidos vivos, así como mejoras en la salud neonatal, incluyendo la disminución del bajo peso al nacer y la prematurez.

También se ha fortalecido la atención prenatal, la formación del personal de salud y la creación de espacios adecuados como los Mini Nidos, que ya acercan este modelo de atención a distintas zonas del país.

Asimismo, se continúa avanzando en la construcción del Centro de Maternidad Nacer con Cariño “El Nido”, que será un referente nacional y regional en atención integral para las familias salvadoreñas.

En cuanto al sorteo, se destaca la venta de los tres primeros premios de $380,000, $20 y $10,000, respectivamente; sobre los demás premios se puede consultar en www.lnb.gob.sv o sintonizar el resumen de premios principales por C 10.

Durante el mes de abril la Lotería Nacional de Beneficencia ha favorecido a 85,851 personas con una inversión de $85,082.03, gracias a la venta de los productos de Lotería.