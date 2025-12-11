Nace primer centro técnico para productividad del Valle de San Andrés

Más que un campus académico, RETOS es un hub de innovación, un ecosistema vivo de aprendizaje y vinculación directa con la industria.

San Salvador. El Salvador tendrá en 2026 el primer instituto especializado en educación técnica superior en el Valle de San Andrés: Instituto RETOS, que estará ubicado en Ciudad Arce.

Se trata de una iniciativa impulsada por el empresario René Toruño y concebida para transformar la educación técnica en motor de competitividad nacional y en plataforma de movilidad social para miles de jóvenes.

Anclado en el corazón del parque industrial del Valle de San Andrés, el Instituto RETOS representa la visión de Toruño para convertir esta importante zona industrial en el eje de la productividad y la innovación industrial de El Salvador.

Su propósito es formar técnicos altamente calificados, mandos intermedios con visión global, ética profesional y capacidad de liderazgo, preparados para responder a los desafíos de la industria 4.0.

Más que un campus académico, RETOS es un hub de innovación, un ecosistema vivo de aprendizaje y vinculación directa con la industria.

Su modelo educativo se basa en la formación dual, que combina el aprendizaje en las aulas y la práctica en las empresas; el asocio estrecho con el sector privado, que participa activamente en el diseño curricular y en los programas de formación continua; y la vinculación con las comunidades locales.

También se tendrán alianzas con la cooperación internacional, formación en valores, dominio de las TIC y preparación idónea para el empleo o el emprendimiento.

El campus, en su primer año, atenderá a 160 estudiantes que iniciarán clases en marzo de 2026 y progresivamente alcanzará una capacidad de 1,200 estudiantes en 12 carreras técnicas: Mecatrónica, Operaciones y Mantenimiento Industrial, Desarrollo de Software y Logística, entre otras.