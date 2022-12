MTPS acudirá a la FGR por retenciones ilegales

Castro dijo que esta semana se enviarán las notificaciones a las empresas y a las alcaldías para hacerles ver que habrá un tiempo perentorio para que se proceda a cancelar los pagos pertinentes.

San Salvador. Actualmente, alrededor de 105 mil trabajadores han sido afectados por retenciones ilegales que practican muchas empresas y alcaldías en el país, afirmó el Ministro de Trabajo, Rolando Castro.

Un mil 700 empleadores son los responsables de estas retenciones y se les dará un compas de espera a fin que se pongan al día con los pagos, luego que se les notifique la situación y la oportunidad que se les da para que salden las cuentas con sus empleados.

Castro dijo que esta semana se enviarán las notificaciones a las empresas y a las alcaldías para hacerles ver que habrá un tiempo perentorio para que se proceda a cancelar los pagos pertinentes.

Debido a ello, las autoridades dijeron que no se procederá aún ante las autoridades de la FGR hasta que pase el tiempo concedido a los infractores para proceder con la denuncia pertinente.

Todos aquellos empleadores que, a pesar de la oportunidad que se les está otorgando, no cumplan con entrega de las retenciones, serán sancionados con la multa establecida por la ley, multiplicada por la cantidad de empleados afectados, porque el perjuicio no es colectivo sino individual. De momento no se dará a conocer los nombres de las empresas o alcaldía que han incurrido en las retenciones ilegales, en virtud de la oportunidad que se les ha dado para ponerse al día.