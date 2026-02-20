MOP entrega carretera mejorada en Jujutla, Ahuachapán Sur

La nueva vía mejorada beneficiará a más de 30,000 familias del referido distrito en particular y de Ahuachapán Sur, en general.

Foto: MOP.

Ahuachapán. Este jueves 19 de febrero, el titular de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, entregó las obras de pavimentación en la calle que conecta el caserío El Ceibillo con San José El Naranjo, en el distrito de Jujutla, municipio de Ahuachapán Sur.

El funcionario dijo que la obra tuvo un costo de $8.82. “Tenemos un pavimento de más de 8 kilómetros que incluye múltiples obras. Son dos carriles de tres metros cada uno”, explicó.

La nueva vía cuenta con un ancho total de 7.30 metros, incluyendo canaletas laterales que permitirán una adecuada evacuación de aguas lluvias y garantizarán mayor durabilidad de la carretera.

Durante la ejecución de la obra también se desarrollaron obras complementarias como la construcción de pozos, muros de mampostería y colectores pluviales, así como la instalación de tuberías para agua potable.