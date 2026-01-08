MOP avanza en construcción de obra de paso en Lourdes, Colón

La obra sustituirá al puente anterior que colapsó a finales del año pasado por las fuertes lluvias registradas durante el invierno. El MOP ha instalado una estructura provisional para no afectar la circulación vial y peatonal.

Foto: MOP.

La Libertad. El Ministerio de Obras Públicas avanza en la construcción de una nueva obra de paso en urbanización Villa Lourdes, Colón, en La Libertad Oeste, para mejorar la movilidad de familias de la zona.

La obra sustituirá al puente anterior que colapsó a finales del año pasado por las fuertes lluvias registradas durante el invierno. El MOP ha instalado una estructura provisional para no afectar la circulación vial y peatonal.

La nueva obra consiste en un puente tipo box culvert de doble celda, una infraestructura moderna y resistente. Este tipo de estructura da mayor durabilidad y capacidad de respuesta ante fenómenos climáticos extremos, explicaron autoridades de Obras Públicas.

Además, como parte del proceso de edificación, se ejecutan emplantillados de concreto ciclópeo en el cauce del río Colón, reforzando el fondo y los laterales para prevenir la erosión y fortalecer la base que sostendrá la nueva estructura. Estas intervenciones garantizan estabilidad hidráulica y una mayor vida útil del puente.