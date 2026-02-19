Misión Médica Mundial Moreano realiza jornada en hospital de San Miguel

Edwin Moreano resaltó el trabajo articulado que se realiza para facilitar la atención a los pacientes en el país. “Nos sentimos como en casa, aquí en El Salvador, y, especialmente, aquí en el Hospital San Juan de Dios de San Miguel”.

Foto: Cancillería.

San Miguel. La brigada especializada en cirugías plásticas reconstructivas de rostro y cuello, Misión Médica Mundial Moreano, se encuentra en El Salvador realizando una nueva jornada, por tercer año consecutivo.

Los médicos también son expertos en procedimientos de oído, nariz y garganta, y desarrollaron su labor en el país entre el 16 y el 18 de febrero, informaron fuentes de la Cancillería salvadoreña.

A través de la Dirección General de Diáspora y Promoción Cultural se facilitó la llegada al país de la misión en el marco de las acciones de articulación y vinculación comunitaria que se promueven para contribuir al bienestar y la salud de la población, explicaron las fuentes diplomáticas.

Así, la jornada contó con el respaldo de voluntarios de la diáspora salvadoreña, quienes contribuyeron en tareas logísticas, de traducción y también fueron parte del equipo médico, fortaleciendo el alcance y la calidad de la atención.

Este grupo de médicos está integrado por 36 profesionales certificados y de reconocida trayectoria en Estados Unidos, quienes ejercen en las ramas de cirugía plástica, otorrinolaringología, anestesiología, pediatras, enfermeras y técnicos de instrumentos.

La delegación es liderada por el presidente de la Fundación Moreano, Edwin Moreano, quien hace cuatro años vino al país, específicamente al Hospital Benjamín Bloom, en San Salvador; y, desde hace tres años consecutivos, ha acudido al Hospital San Juan de Dios, de San Miguel.

Edwin Moreano resaltó el trabajo articulado que se realiza para facilitar la atención a los pacientes en el país. “Nos sentimos como en casa, aquí en El Salvador, y, especialmente, aquí en el Hospital San Juan de Dios de San Miguel, con la colaboración que existe, que es excelente, nos hace nuestro trabajo mucho más simple y podemos ayudar a más personas”, añadió.

Samantha Flores, una compatriota que es parte de esta misión, destacó que regresar a El Salvador la llena de orgullo. “Regresar hoy con la misión Moreano es algo totalmente diferente, increíble”, dijo mientras reconocía no encontrar las palabras adecuadas para expresar sus sentimientos.

La madre de uno de los niños beneficiados, Beatriz Martínez, expresó que su hijo fue intervenido por amigdalitis. “Le quitaron las amígdalas, y gracias a Dios todo salió bien, y fue extremadamente rápido. Excelentes médicos”, destacó.