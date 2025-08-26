Ministra de Educación inicia visitas escolares y verifica cumplimiento de medidas

Este martes, la ministra visitó el Centro Escolar Católico Inmaculada Concepción, de La Libertad, para verificar el cumplimiento de las medidas disciplinarias y de cortesía escolar, aunque esta última entra en vigencia plena el 1 de septiembre.

San Salvador. La ministra de Educación, Karla Trigueros, inició esta semana las visitas a los centros escolares del país, para verificar el cumplimiento de las medidas disciplinarias establecidas desde el despacho.

Su presencia en las escuelas, también le permiten conocer directamente las necesidades de la comunidad educativa, tal cual ocurrió en el Centro Escolar Juan Aberle, de San Salvador, donde se iniciaron el lunes trabajos de conexión de agua potable en la institución, que alberga a más de 130 estudiantes.

Curiosamente, en una pared del centro escolar, aún persistía una pinta alusiva a los grupos terroristas; misma que fue borrada “eliminando esa señal de un pasado de violencia y miedo que se vivía en el centro escolar”.

Este martes, la ministra visitó el Centro Escolar Católico Inmaculada Concepción, de La Libertad, para verificar el cumplimiento de las medidas disciplinarias y de cortesía escolar, aunque esta última entra en vigencia plena el 1 de septiembre.

Más de 700 estudiantes de esta institución, con sus uniformes completos, corte de cabello aceptable, presentación adecuada y saludando con un respetuoso “buenos días”, dan testimonio de que la práctica de estos hábitos es el comienzo de una educación integral y de calidad, indicaron fuentes ministeriales.

También visitó en la misma zona la Escuela de Educación Parvularia de La Libertad, donde destacó que, a través de estas acciones, “garantizamos que los salvadoreños del mañana, desde la Primera Infancia, se formen con valores sólidos y hábitos ejemplares que los acompañen más allá de su trayectoria escolar y que les sirvan para toda la vida”.