Ministerio de Salud reporta 11 casos de sarampión en El Salvador

Ocho de los pacientes han sido dados de alta y tres más en aislamiento hospitalario, pero en condición estable.

Foto: MSPAS

San Salvador. Los pacientes de sarampión detectados en El Salvador corresponden a casos importados sin transmisión local, anunció este jueves el Ministerio de Salud Pública.

Según los datos dados a conocer en las redes sociales de la institución, a la fecha se registran 11 casos confirmados, los cuales han sido investigados y se mantienen bajo seguimiento, junto a sus contactos.

Las autoridades aseguraron que diez de los casos confirmados provienen de Guatemala, donde se han registrado 4 mil infectados, y uno más de México. Pero en el continente americano, el total de casos asciende a la fecha a más de 14 mil.

El informe agrega que, ante el contexto regional, se continúan desarrollando acciones de vigilancia, control y prevención en todo el país y, como parte de estas medidas, se implementa la Campaña de Vacunación Especial, dirigida a niños de seis a 11 meses.

La vigilancia epidemiológica se mantiene activa, concluyeron las autoridades de Salud.