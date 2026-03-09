MINDEL recibe Certificación Antisoborno ISO 37001

Con ello se garantiza que la institución cumple con la implementación efectiva de controles y medidas de gestión antisoborno, fortaleciendo la transparencia institucional y la prevención de la corrupción.

Foto: Mindel.

San Salvador. El Ministerio de Desarrollo Local (MINDEL) recibió la Certificación Antisoborno ISO 37001, otorgada por la certificadora internacional LSQA.

El MINDEL está comprometido en proteger y fortalecer la gestión institucional en observancia al marco legal aplicable, y desarrollar las medidas necesarias para prevenir, detectar y reaccionar ante casos relacionados con el soborno y fomentar una cultura de cumplimiento al interior de la institución, dijeron las autoridades al respecto.

La institución inició la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), basado en la Norma Internacional ISO 37001:2016, desarrollando acciones como la creación del Departamento de Función de Cumplimiento y nombramiento del Oficial de Cumplimiento.

En este proceso jugó un papel importante la Dirección Nacional de Compras (DINAC); se trabajó en la creación de la Política Antisoborno, los canales de denuncia, la Política de Regalos, procesos y procedimientos de la función de cumplimiento, elaboración de matriz de riesgos de soborno por cada unidad de la institución.

Las autoridades señalaron que, con el compromiso, liderazgo, y apoyo de la Alta Dirección, bajo el mandato del presidente Nayib Bukele, el MINDEL asume con determinación el desarrollo y fortalecimiento de una cultura de cero tolerancia, ante el soborno o cualquier práctica similar.