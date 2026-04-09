Medio Ambiente prevé noches muy calurosas en los próximos días

Las temperaturas extremas se mantienen incrementadas en el país, con valores máximos de entre 38 °C y 39 °C en el Cerrón Grande, Chorrera del Guayabo y Guija hasta este jueves 9 de abril.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. Autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informaron este jueves que en los próximos días el ambiente se mantendrá muy caluroso, incluso durante la noche.

De acuerdo con las proyecciones de la institución, en el ambiente se percibirán temperaturas que podrían alcanzar hasta los 40 °C, por lo cual solicitó a la población tomar precauciones, mantenerse hidratado y atentos a las actualizaciones institucionales.

Las temperaturas extremas se mantienen incrementadas en el país, con valores máximos de entre 38 °C y 39 °C en el Cerrón Grande, Chorrera del Guayabo y Guija hasta este jueves 9 de abril.

Pero en los próximos días se esperan temperaturas similares o incluso hasta 40 °C en tras zonas del país, especialmente por las tardes o hasta en horas de la noche.

Ante esta situación se prevé una nueva la de calor en ciertas zonas del territorio nacional en los siguientes días, señala un informe del referido ministerio.

El fenómeno ha generado en zonas montañosas temperaturas de entre 24 °C y 31°C; en valles interiores, entre 22 °C y 36 °C; en la costa, entre 34 °C y 37 °C; y, en la zona oriental, entre 38 °C y 40 °C.

Ante ello, Medio Ambiente recomienda tomar suficiente agua y no exponerse prolongadamente ante la luz solar, hacer uso eficiente del agua, usar ropa fresca y protector solar y evitar hacer actividades extenuantes al aire libre especialmente en horas de la tarde.