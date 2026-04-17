Medio Ambiente prevé lluvias para el próximo fin de semana

Además de las lluvias, Medio Ambiente pronostica que del domingo 19 al martes 21 de abril, aumente el viento del noreste con velocidades que oscilarán entre 20 y 30 km/h.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. El Ministerio de Medio Ambiente prevé lluvias en la noche del próximo sábado 18 de abril y en la mañana del domingo 19 en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y occidente.

Además de las lluvias, Medio Ambiente pronostica que del domingo 19 al martes 21 de abril, aumente el viento del noreste con velocidades que oscilarán entre 20 y 30 km/h, con ráfagas ocasionales superiores en el occidente del país y en alrededores del Golfo de Fonseca.

En vista de ello, el citado ministerio sugiere que se establezca vigilancia por lluvias y por vientos acelerados durante el fin de semana y los siguientes días.

Aunque se prevé que las lluvias disminuyan entre el lunes 20 y el martes 21 de abril, se espera que a mediados o a finales de la próxima semana se presente un nuevo período de lluvias.

Las autoridades del ministerio piden a la población estar atenta a los informes oficiales, para conocer oportunamente cualquier cambio relevante de las referidas condiciones.